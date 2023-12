Rusové nasadili proti ukrajinským vojákům plyn

„Vdechnete to dvakrát a už se dusíte,“ řekl stanici CNN jeden z vojáků. „Nejdřív jsme viděli kouř. Vyběhli jsme ze zákopu a plyn najednou začal hořet. Zákop se octl v plamenech. Ten plyn hoří, oslepí vás to, nemůžete dýchat. Okamžitě vám to sevře krk,“ popsal své zkušenosti další.