Rusko chce vybudovat námořní základnu v okupované Abcházii, Gruzínci se bouří

BBC dává ruský zájem o přístav v Očamčyře do souvislosti s probíhající ruskou agresí na Ukrajině. Podle serveru by tamní základna, až bude vybudována, mohla sloužit jako bezpečné útočiště pro ruské válečné lodě. Nachází se totiž daleko od ukrajinské frontové linie.

Další důvod, který mohl Rusy přimět přijít do Očamčyry, je přibližování se Gruzie k Evropské unii. Tbilisi usiluje o udělení statutu kandidátské země EU, k čemuž má dojít po splnění požadovaných reforem.

V případě, že by se ruská základna v Očamčyře stala terčem ukrajinského útoku, došlo by z technického hlediska k zatažení Gruzie do války - a s takovým státem se procedury přistoupení k Evropské unii vyjednávají obtížně, spekuluje BBC.