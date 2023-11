Ruské imperialistické ambice ohrožují naši nezávislost, řekl Lipavský ve Vídni

Podle ministra se na EU často nahlíží skrze otázku prosperity, podle ministra by se mělo více mluvit právě o bezpečnosti.

Lipavský se také vyjádřil k potenciálním přistoupení Ukrajiny do EU a NATO, označil to za klíčovou bezpečnostní garanci této země. Evropa podle něj musí nadále podporovat princip teritoriální integrity a suverenity Ukrajiny. Kyjev musí být tím, kdo bude souhlasit s případným mírovým řešením, ať by mělo jakoukoli podobu, uvedl český ministr.