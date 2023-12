Řeky na severu Německa se vylévají z břehů, hrozí protržení hrází

Záplavy podle stanice Deutsche Welle v posledních dnech postihly velkou část severního Německa. Kancléř Olaf Scholz se v neděli vydal do města Verden, asi 90 kilometrů severozápadně od Hannoveru, kde je situace dosti dramatická. Řeka Aller, která městem protéká, se vylila ze břehů a zaplavila jeho značnou část.

Její levý přítok Aker zcela zaplnil stejnojmennou přehradu. Její zaměstnanci vodu upouštějí nejvíc, jak to jen jde, aby zabránili přelití hráze.

Obyvatelé německého Verdenu se snaží chránit pytli s pískem vchody do svých domovů (31. prosince 2023).

Německé úřady vyzvaly obyvatele z nepostižených oblastí, aby se nezapojovali do „povodňové turistiky“. „Její součástí je zvýšený provoz, který pak brání záchranářům dostat se včas do ohrožených míst,“ uvedly úřady města Celle nedaleko Hannoveru. Vyzvaly lidi, aby respektovali uzavírky a do města jezdili pouze v nezbytně nutných případech.