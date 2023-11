Rebelie v Rusku: Manželky mobilizovaných už si neberou servítky, vytočilo je vykoupení kanibala

Ženy ve zveřejněném textu mimo jiné kritizují i omilostňování ruských trestanců, kteří se zúčastnili bojů na Ukrajině. Poukazují přitom na nedávno medializovaný případ muže, který získal milost poté, co byl odsouzen za rituální vraždy spojené s požitím části těl obětí.

Ženy podle Rádia Svoboda usilovaly i o veřejná shromáždění, včetně akce v Moskvě, ale úřady to vždy zamítly. Pouze v Novosibirsku jim povolily uspořádat setkání za zavřenými dveřmi v budově tamního Paláce kultury. Několik manželek mobilizovaných vojáků v ulicích ruských měst i tak protestovalo, těchto malých akcí se však účastnily spíše jednotky lidí.

Zdroj z jedné z regionálních správ řekl webu The Insider, že gubernátoři dostali za úkol zastavit venkovní protesty „za každou cenu“. „Přesvědčujte, slibujte, plaťte. Cokoli, pokud to nepůjde do ulic, v jakémkoli počtu, klidně i 50 lidí,“ dodal zdroj.