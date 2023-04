Putina do Moldavska nepustíme, řekl premiér Recean

Moldavsko by v současnosti neumožnilo vstup do země ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V rozhovoru pro televizi TV8 to uvedl moldavský premiér Dorin Recean. Kišiněv má podle něj vypracovaný seznam ruských občanů, kteří mají vstup do Moldavska zakázán. Konkrétní jména sdělit odmítl. Na přímou otázku moderátora ohledně Putina ale jasně řekl „ne“.

Foto: Profimedia.cz Moldavský premiér Dorin Recean

„Máme seznam oficiálních představitelů Ruska, kteří mají vjezd do země zakázán. Seznam je neveřejný. Někteří se o tom dozvědí v okamžiku, kdy se pokusí překročit hranice, jiní už o tom vědí," řekl Recean. První podobný případ řešilo Moldavsko a Rusko v půli dubna, kdy moldavská pohraniční stráž neumožnila vstoupit do země Rustamu Minnichanovovi, šéfovi ruské Tatarské republiky, protože „nebyl schopen doložit účel cesty". V hledáčku je Gagauzsko Podle ruského listu Kommersant měl Minnichanov namířeno do jihomoldavské autonomní oblasti Gagauzsko, aby tam podpořil před místními volbami - které se konají tuto neděli - proruského kandidáta Viktora Petrova, který se otevřeně hlásí ke spolupráci s Moskvou a pravidelně kritizuje moldavské vedení. Zatímco se politické vedení Moldavska snaží co nejvíce urychlit a prohloubit integraci země do evropských struktur, Kreml se pokouší udržet si v zemi vliv, a ještě jej prohloubit. Konkrétně ve volebním klání o gagauzského baškana má Moskva mezi osmi kandidáty i jiná želízka v ohni, například Grigorije Uzuna, jehož podporuje bývalý moldavský prezident Igor Dodon s otevřeně promoskevskou orientací, nebo Evgheniji Guculovou, která má za zády proruského oligarchu s izraelskými kořeny Ilana Sora (ten také vede moldavskou populistickou stranu Sor, jež má šest křesel v moldavském parlamentu). Vyhoštění diplomatů Případ Minnichanov a pokusy o ovlivňování moldavských regionálních voleb mají i oficiální dohru. Moldavsko vyhostilo kvůli nestandardnímu chování (v reakci na zákaz vstupu pro tatarského představitele) na kišiněvském letišti jednoho ruského diplomata, dalším dvěma odebralo akreditace. Moskva na to reagovala tím, že v úterý označila za personu non grata moldavského diplomata v Rusku - podle listu Kommersant se jedná o moldavského konzula v Moskvě. Kišiněv rovněž oznámil, že zahájil proces odstoupení své země od řady dohod v rámci SNS (Společenství nezávislých států). Ruský exprezident Dmitrij Medvěděv v pátek v reakci označil moldavského premiéra za „tajemnou bytost jménem Recean" a na adresu Moldavska dodal, že „taková země už neexistuje, neboť ji prodali Rumunsku". Zároveň ale neopomněl zdůraznit, že Rusku jde o to, aby Moldavsko i nadále uznávalo suverenitu Podněstří.