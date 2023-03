Nerozumím vám, přijel jsem z Ruska. Televize ukázala, jak Moskva organizuje protesty v Moldavsku

Důkaz přinesl štáb moldavské televize Nord News, který se vydal natáčet do vesnice Cupcini zhruba 200 kilometrů od hlavního města. Z této obce svážely autobusy demonstranty do hlavního města. Reportér televize před nástupem do dopravního prostředku oslovil několik lidí ke krátkému rozhovoru. Byl mezi nimi i jeden mladík.