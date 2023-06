Putin ještě žádnou válku neprohrál, tak se mu nesmějte za staré tanky, varoval Duda

„Dnes se říká, že (ruský prezident) Vladimir Putin prohrál válku a že jeho porážkou je fakt, že Finsko vstoupilo do NATO, ačkoli finská společnost dlouhá léta váhala, zda by se měla vzdát své neutrality. Dámy a pánové, Vladimir Putin dosud neprohrál žádnou válku,“ řekl Duda v rozhovoru s Almarem Latourem, generálním ředitelem americké mediální společnosti Dow Jones & Company, která vydává list The Wall Street Journal. Text konverzace zveřejnila polská prezidentská kancelář.