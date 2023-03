Přes nás už ne. Turecko náhle zarazilo Rusku pokoutný dovoz západního zboží

„Nečekáme, že přijde oficiální vyjádření, protože tím by Turecko jasně přiznalo, že se v uplynulém roce podílelo na dodávkách sankcionovaných výrobků do Ruské federace. K dnešnímu dni (čtvrtku) systém registrace reexportního tranzitu do Ruska v Turecku nefunguje,“ prozradila.

Tureckého příkladu by mohly následovat také Spojené arabské emiráty. Ty se totiž ocitly pod tlakem kvůli dodávkám elektroniky do Ruska, uvedl list Financial Times. Západní představitelé se v posledních týdnech sjížděli do Abú Zabí, aby zatlačili na představitele SAE a vysvětlili jim široký rozsah svých obchodních sankcí.