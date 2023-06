Polský ministr se po útoku ve Stockholmu ostře pustil do migrantů. Ukázalo se, že tam vraždil Polák

Informoval o tom server natemat.pl . „Nedovolíme, aby se naše matky, ženy a dcery obávaly vyjít ze svých domovů. Pokud ale Berlín, Paříž, Brusel či Stockholm chtějí mít v ulicích krev, je to jejich věc. Polsko je bezpečné a tak to zůstane,“ uvedl na Twitteru ministr Ziobro, který je zároveň polským generálním prokurátorem.

Nie damy zamienić polskich miast w strefy wojenne ani getta pełne agresywnych, obcych kulturowo i wrogo do nas nastawionych grup. Nie pozwolimy, aby nasze matki, żony i córki bały się wychodzić same z domów. Jeśli Berlin, Paryż. Bruksela czy Sztokholm chcą mieć krew na ulicach,… pic.twitter.com/5d4m1W1NQa

Dodal, že Polsko nesouhlasí s povinným přijímáním migrantů. „Přijali jsme miliony Ukrajinců, kteří utekli před válkou ze své vlasti. To my můžeme učit Západ, co je to být křesťanským národem pomáhajícím jiným v nouzi,“ rozohnil se.