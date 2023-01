Polsko požádá Německo o schválení reexportu leopardů na Ukrajinu. Předá je ale i bez souhlasu

„Požádáme Německo o svolení, ale to je druhořadé téma,“ řekl Morawiecki na tiskové konferenci v Poznani, aniž by uvedl, kdy to udělá. Opět ale naznačil, že je Polsko poskytne i bez toho: „I kdybychom souhlas nezískali, v rámci této malé koalice – i kdyby Německo jejím členem nebylo, spolu s ostatními své tanky Ukrajině předáme.“