Šéfka německé diplomacie otvírá cestu tankům Leopard na Ukrajinu

Pokud by Polsko odeslalo tanky německé výroby Leopard 2 Ukrajině, Berlín by nic nenamítal. Ve vysílání francouzské stanice LCI to uvedla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková (Zelení). Německý kancléř Olaf Scholz přitom dosud dodávky tanků Leopard Kyjevu třetími zeměmi odmítal.

Foto: Pool, Reuters Šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková.