Pokud PiS prohraje, hrozí i armáda v ulicích, míní polští generálové

„V případě, že PiS volby prohraje, personální i technické změny, které na poslední chvíli dělá v armádě, mohou skončit jejím vysláním do ulic. Všichni v jejích řadách s tím počítají,“ varuje ve čtvrtečním rozhovoru pro list Gazeta Wyborcza generál Piotr Pytel, bývalý šéf vojenské kontrarozvědky.

„Navíc generál Andrzejczak si byl vědom a zřejmě měl i informace, že v případě volební porážky politici Kaczyńského strany sáhnou po silové variantě, která by měla zabránit předání moci v Polsku,“ rozvinul svou úvahu bývalý šéf vojenské kontrarozvědky.

„Polští vojáci a jejich velitelé nechtějí být vtahováni do politických her PiS a už vůbec nechtějí být součástí jeho předvolební kampaně, ale vládní strana o to celou dobu usilovala,“ uvedl pro server Fakt.pl generál Waldemar Skrypczak, bývalý velitel pozemních sil.