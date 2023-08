Po záhadně zmizelém 2,5letém Émilovi pátrají ve Francii psi cvičení na hledání mrtvol

Tentokrát do akce nasadila prostředky, které naznačují, že vyšetřovatelé záhadného zmizení dítěte mají spíš pesimistická očekávání.

Chce tím předejít poškození nebo zničení stop a důkazního materiálu zemědělskou mechanizací v případě, že by některý z pěstitelů při žních narazil na chlapcovo tělo.

„Zákaz by neměl nikoho obtěžovat, protože v Le Haut Vernet nejsou ani houby, ani zvířata, ani obchod s potravinami. Nic, co by motivovalo chodit jinam než domů,“ dodal starosta.