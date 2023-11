Pellegriniho mluvčí řekla na dotaz novinářů, že jim je do toho prd

Deník Sme se ptal mluvčí parlamentu, proč má Pellegrini přidělený byt v poslanecké ubytovně, když vlastní byt poblíž parlamentu. „Co vás do toho, na jaký účel mu to je? Kdyby tam i teď měl čtyři štěňátka zavřené, tak všechny je nás do toho prd,“ reagovala s rozdivočelou gramatikou mluvčí do telefonu.