Okno příležitosti se Ukrajině do konce roku uzavře, řekl na summitu NATO Pavel

„Zároveň ale musíme realisticky říct, že okno příležitosti se do konce tohoto roku víceméně uzavře. Nejen proto, že nastane zima, ale také kvůli nadcházejícím volbám na Ukrajině, v Rusku i Spojených státech,“ pokračoval český prezident.

„Všechny tyto podmínky zřejmě povedou k závěru, že čehokoliv bude dosaženo do konce tohoto roku, bude základní čárou pro vyjednávání,“ shrnul Pavel.

Prezident zdůraznil, že by Ukrajině přál to nejlepší řešení. „To znamená plné navrácení okupovaných území až před rok 2014. Skutečnost bude ale zřejmě jiná,“ prohlásil Pavel a odkázal se na výroky ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského.

Ten naznačil, že Kyjev bude schopen dosáhnout kontroly svého území k hranici Krymu. „Což by vytvořilo podmínky pro možná jednání,“ řekl český prezident.

Nevyloučil, že by to teoreticky mohlo nastat už letos. „Uvidíme ale, jaká bude realita,“ konstatoval. Současně rozhodně podpořil snahu stíhat pachatele ruských válečných zločinů.

„Veškeré naše úsilí vkládáme do odstrašení. Myslím si, že NATO disponuje podstatnými jadernými kapacitami k odstrašení. Není tudíž nutné rozmístit je blíže k východní hranici. To by situaci jen eskalovalo,“ uzavřel Pavel.