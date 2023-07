Chceme Ukrajinu v NATO co nejdříve, ale obavy Německa chápeme, přiznal Duda

„Není to starost pouze Německa. Stejná obava panuje v mnoha jiných zemích,“ řekl Duda v rozhovoru pro německý deník Bild . „Musíme mít na paměti, že kdyby Ukrajina byla v přijata do Alianci už dnes, během války, požadovala by aktivaci pátého článku (alianční smlouvy),“ dodal polský prezident v narážce na ustanovení, které dává každé členské zemi v případě napadení právo požádat ostatní spojence o vojenský zásah.

„To by pak musely ostatní spojenecké státy pomoci bránit Ukrajinu. Propukla by válka,“ řekl dále Duda. Pozvánku Kyjeva do Aliance polský prezident na summitu NATO, který v úterý začíná ve Vilniusu, neočekává. „Takové rozhodnutí nepadne. Bude nutné počkat na konec války,“ uvedl.

Jestliže by se Ukrajina rozhodla pro mírová jednání s Ruskem a dohodla by se mírová operace, v jejímž rámci by západní vojáci dohlíželi na dodržování klidu zbraní, Polsko by se na tom podílelo, uvedl polský prezident. „Pokud by to bylo rozhodnutí NATO, pak bychom jako odpovědný člen do jeho naplnění zapojili,“ ujistil Duda.