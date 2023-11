Pavel: Prvních 12 letounů F-35 pro Česko vznikne v italském závodě Cameri

Polovina z 24 letounů F-35, o jejichž nákupu rozhodla v září vláda, bude vyrobena v Itálii, a to v závodě v Cameri. Řekl to ve středu při cestě z Říma do Milána český prezident Petr Pavel, který se do montovny bez přítomnosti médií na závěr třídenní pracovní cesty po Itálii vypravil.

Foto: Marek Opatrný, ČTK Český prezident Petr Pavel (uprostřed) v rámci návštěvy Itálie navštívil 29. listopadu 2023 továrnu a muzeum Moto Guzzi v regionu Lombardie.