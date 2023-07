Pan gangster, nebo paní gangsterová? Zákon o změně pohlaví neuspěl ani v německé vládě

„Zákon o transsexualitě“ v zemi měl být nahrazen progresivistickým „zákonem o sebeurčení“, který by ze změny pohlaví učinil občanskoprávní postup a odstranil požadavek na lékařskou diagnózu, protože by stačilo jen zajít na matriku. „Podle současných zákonů musí transsexuálové nechat uznat své nové pohlaví soudem a předložit dvě lékařská dobrozdání, připomněl list The Daily Telegraph.