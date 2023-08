Nic jsem neroznášel, to můj bratr. Antisemitský skandál hýbe předvolebním Bavorskem

Pamflet, který měl být parodií na školní soutěž, vyzývá účastníky k „pohovoru v koncentračním táboře Dachau“ a mezi cenami mj. uvádí „volný průlet komínem v Osvětimi“ či „kulku do týlu zdarma“.

Poté co se téma o víkendu objevilo v mnichovském deníku Süddeutsche Zeitung, Aiwanger autorství plakátu popřel. Připustil však, že se několik výtisků pamfletu tehdy objevilo v jeho školní tašce s tím, že byl kvůli aféře předvolán do gymnaziální ředitelny a dostal za to trest.