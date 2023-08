„Volný průlet komínem v Osvětimi“. Bavorskem otřásá předvolební skandál kvůli hrubému zlehčování holokaustu

Toho se měl dopustit tím, že údajně sepsal plakát, který měl být parodií na školní soutěž. Plakát obsahuje strojopisný text, v němž jsou zájemci o účast vyzýváni, aby se dostavili k „představovacímu pohovoru do koncentračního tábora Dachau“.

Ještě více šokující je seznam „výher“. První cenou měl být „volný průlet komínem v Osvětimi“, druhou „doživotní pobyt v masovém hrobě“, třetí „kulka do týlu zdarma“. Nechybí ani „noc strávená ve sklepě budovy gestapa“.

Aiwanger autorství plakátu popřel a jeho mluvčí prohlásil, že jde o „špinavou kampaň“ před volbami. Deník Bild aféru komentoval slovy, že pokud by se nařčení potvrdilo, znamenalo by to vzhledem k dosavadnímu koaličnímu partnerství CSU a FW před volbami plánovanými na 8. října „politické zemětřesení“.