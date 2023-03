Německý parlament zeštíhlí o stovku poslanců, schválili zákonodárci

Reformu tvrdě kritizoval Alexander Dobrindt, který ve Spolkovém sněmu vede zemské zastoupení bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU), sesterské strany celoněmecké Křesťanskodemokratické unie (CDU). „Strana může ve spolkové zemi vyhrát třeba ve všech volebních obvodech, v Bavorsku by to bylo například 49, ale podle vašeho návrhu volebního zákona hrozí možnost, že by se do Spolkového sněmu nedostal ani jediný její kandidát. Tomu říkáte spravedlivé a demokratické? Já teda ne,“ řekl Dobrindt.