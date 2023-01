Německo je pod tlakem leopardí koalice, aby umožnilo dodávky tanků na Ukrajinu

IISS uvedl, že i když je verze Leopard 2A4, kterou by Ukrajinci dostali, nejstarší z provozovaných, pomohla by nastolit paritu, protože překonává starší sovětské typy a vyrovnává se většině novějších ruských strojů. Výhodou je infraoptika, která umožňuje lépe zaměřovat cíle ve dne i v noci. Kanón ráže 120 mm by umožnil Ukrajincům využívat moderní západní munici. Ukrajina už má potíže se zajišťováním munice ráže 125 mm pro své tanky se sovětskými kanóny. Dodávka ale přináší logistické problémy, protože jde o další zbraň, pro kterou je potřeba zajistit náhradní díly, servis a munici, i když tankové není potřeba tolik jako dělostřelecké. Vycvičit by se museli nejen tankisté. Dodání malého počtu by proto bylo jen symbolické.