Němci střeží vánoční trhy, ale strach je nesvazuje

Podle listu Die Welt na Telegramu ohlásili teroristický útok na pátek 1. prosince na vánoční trh v Leverkusenu. Podle státních bezpečnostních složek se chystali najet malým nákladním autem do davu lidí. Poté chtěli místo polít benzínem a zapálit, aby zabili co nejvíce „nevěřících“. Podle generální prokuratury plánovali po útoku opustit zemi a připojit se k zahraniční teroristické organizaci Islámský stát – provincie Chorásán.

Majitelé stánků v okolí Römeru , staré radnice a přilehlého prostranství, ve Frankfurtu, se v rozhovoru pro Bild neobávají terorismu a důvěřují policii. Patrick Hausmann (36), prodavač svařeného vína, říká i za jiné: „My všichni majitelé stánků jsme na místě sami. Jsme ostražití a bedlivě sledujeme své okolí.“ Jeho otec Eddy Hausmann (73 let), který stále provozuje svůj kultovní stánek, souhlasí, avšak dodává: „Přítomnost policie je vysoká, mají vše pod kontrolou. Ale bohužel do hlavy lidem nevidíte.“

Umožňuje to rozhodnutí starosty Clemense Maiera (49, Svobodní voliči. Kolem tržiště rozestavěl 450kilové patníky, tzv. oktabloky, které vzhledem k jejich velké hmotnosti lze přemístit pouze pomocí jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku. Výrobce inzeruje, že v případě nárazu nákladního automobilu se patník nakloní dopředu. To způsobí, že se „hroty zaklíní mezi vozidlo a vozovku. Dochází k brzdnému účinku a vozidlo se po krátké době stává nepojízdným.“

Bezpečnostní orgány se zaměřují zejména na vánoční trh na náměstí Breitscheidplatz v Berlíně. Právě zde v roce 2016 najel islamistický terorista Anis Amri kloubovým nákladním vozem do davu lidí. Dvanáct lidí zabil a nejméně 67 dalších návštěvníků zranil, některé z nich vážně.

„Betonové bloky narušují atmosféru a vždy nám připomínají, co se stalo. Vypadá to tu jako v hraničním pásmu. Člověk samozřejmě doufá, že se to už nebude opakovat,“ podotýká Maria E. (41) z Mahlowa u Berlína.