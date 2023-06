Moldavsko postavilo opoziční proruskou stranu Šor mimo zákon

To se týká i politických představitelů v orgánech místní správy - například nedávno zvolené kandidátky za Šor Ievghenie Guculové, kterou promoskevská lobby vynesla do vedoucí funkce v moldavské autonomní oblasti Gagauzsko. To je potenciálně stejně problematický region, jakým je byť moldavské, ale fakticky Ruskem ovládané Podněstří.

O rok později soud poslal Ilana Šora na sedm a půl roku za mříže za to, že vyvedl z moldavského bankovnictví miliardu dolarů. Zatímco soudně napadený rozsudek posuzoval odvolací soud, Šor uprchl z domácího vězení do zahraničí (nyní žije v Izraeli). To mu ale nijak nebránilo v tom, aby se v roce 2019 stal jedním ze sedmi poslanců za svou stranu, která se poprvé probojovala do parlamentu.