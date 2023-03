Maďarsko ratifikovalo přistoupení Finska do NATO

Vstup Finska do NATO podpořili poslanci vládní strany Fidesz premiéra Viktora Orbána i část opozice. Maďarsko bylo poslední členskou zemí Evropské unie, která vstup Finska do NATO ratifikovala.

Z členských zemí Severoatlantické aliance neratifikovalo vstup Finska ještě Turecko. Země by měla schválit žádost Finska o vstup do NATO ještě před květnovými parlamentními a prezidentskými volbami. Podle prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana už ratifikaci nic nebrání, protože Finsko odstranilo všechny bezpečnostní překážky, které bránily jejímu vstupu do Aliance.