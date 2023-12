Londýnský soud řeší stížnost prince Harryho na odebrání ochranky

„Mladší syn krále Karla III. měl nárok na policejní ochranu, než se on a jeho manželka Meghan oficiálně vzdali svých rolí v královské rodině a odstěhovali se v roce 2020 do Spojených států, odkud Meghan pochází.

Právníci policie a vlády úspěšně argumentovali, že by nebylo správné Harrymu umožnit zaplatit si policejní ochranu, protože by to znamenalo, že by si bohatí jedinci mohli „kupovat“ speciálně vycvičené policisty, kteří by de facto působili jako soukromí bodyguardi.