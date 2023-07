Litevský prezident chce stálé základny NATO na ruských hranicích

Vzhledem k ruským plánům na rozmístění taktických jaderných zbraní v Bělorusku by Severoatlantická aliance měla reagovat, například vytvořením stálých obranných základen NATO na hranicích s Ruskem. Před zahájením aliančního summitu ve Vilniusu to v rozhovoru pro list The Times prohlásil litevský prezident Gitanas Nausėda.

Foto: Ints Kalnins, Reuters Litevský prezident Gitanas Nausėda vítá ve Vilniusu šéfa Bílého domu Joea Bidena