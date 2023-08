Legionelóza se v Polsku rozšířila do dalších oblastí. Obětí je už 18

„Laboratorní testy v městské vodovodní síti v Řešově, kde je nemoc nejrozšířenější, zatím přítomnost bakterií legionelly potvrdily, stejně tak se prokázala v tělech všech 18 obětí, primární zdroj nákazy ale zatím stále není znám. Zatím víme, že zemřelo devět mužů a devět žen ve věku od 53 do 93 let s výrazně oslabenou imunitou, a že se legionella rozmnožuje v teple od 20 do 50 stupňů Celsia,“ uvedla TVN24.