„Všechny rakety zasáhly svůj cíl.“ Rusko ukončilo cvičení jaderných sil

Ruské ministerstvo obrany ukázalo záběry odpálení mezikontinentální rakety Siněva z jaderné ponorky Tula a let strategického bombardéru Tu-95MS, který vypustil střely s plochou dráhou letu. V rámci cvičení byla z kosmodromu Pleseck vypuštěna také mezikontinentální raketa Jars. Jejím cílem - a stejně jako rakety Siněva - byl polygon na Kamčatce na druhé straně Ruska.

Zpráva o oznámeném jaderném cvičení Ruska přichází v situaci, kdy je svět patrně nejblíže k jaderné válce od takzvané karibské krize z 60. let minulého století. Panují obavy, že by mohlo Rusko v rámci invaze na Ukrajinu použít malou jadernou hlavici. Moskva zase obvinila Kyjev, že se chystá použít špinavou bombu, tedy konvenční trhavinu s radioaktivním materiálem, a pak to shodit na Rusko.