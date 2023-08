Koupání v moři zakazuje kvůli uniklým fekáliím také Bretaň

Po španělské Mallorce řeší problémy s uniklými fekáliemi do moře a následným zákazem koupání také západofrancouzská Bretaň. V minulých dnech tam lidé nesměli do vody na více než 50 plážích. Na devíti z nich zákaz vstupu do vody trvá.

Foto: Profimedia.cz Prázdná pláž v bretaňském Sarzeau

Kvůli nedávným silným dešťům byly v bretaňských vodách zjištěny výkaly a bakterie E.coli, která vyvolává střevní a další infekce. V důsledku toho je devět pláží v departementech Finistère a Morbihan až do odvolání pro koupání nadále uzavřeno, informovala ve čtvrtek televize BFMTV. En Bretagne, des plages interdites à la baignade à cause de la présence de bactéries E.Coli pic.twitter.com/KH43kOOpTy — BFMTV (@BFMTV) August 10, 2023 „Vzhledem k tomu, že Bretaň je oblastí se zemědělskou půdou, stačí silný déšť, aby se bakterie, které jsou obsaženy v kejdě prasat nebo krav, dostaly do vodních toků a poté i na pláž," uvedl Laurent Le Berre z vodohospodářské správy bretaňského regionu. Podle serveru Le Télégramme jsou na vině také provozovatelé rekreačních lodí, kteří do moře vyprazdňují své odpadní nádrže, anebo také špatné hygienické systémy na pobřeží. Příchod srážek znásobuje množství vody, kterou tyto systémy musí pojmout a jejíž množství je v období zvýšeného turistického ruchu už tak velké, dodává server. Pokuta 38 eur Mezi místy, která musela své pláže uzavřít, patřilo v minulých dnech také velmi oblíbené souostroví Glénan asi 20 kilometrů od bretaňského pobřeží. Lidé jej vyhledávají hlavně kvůli jeho tyrkysové vodě a bílému písku. Bretaňské úřady v této souvislosti varovaly, aby lidé neignorovali fialové vlajky na plážích, které znamenají zákaz koupání. Neukázněné osoby riskují nejen pokutu 38 eur (930 Kč), ale i onemocnění jako průjmy, zvracení, nevolnost a bolesti hlavy.