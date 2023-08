Korupce jako vlastizrada. Zelenskyj slibuje přísný zákon

Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj hodlá předložit parlamentu návrh zákona, který by postavil korupci za války na roveň vlastizradě. Řekl to v neděli v televizním rozhovoru. Návrh na odpovídající zpřísnění trestů by se měl do parlamentu dostat příští týden, pak o něm budou rozhodovat zákonodárci.

Foto: Kacper Pempel, Reuters Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj