Kód jako z bondovky: policie se chystá na korunovaci

„Korunovaci doprovází jedna z nejrozsáhlejších bezpečnostní akcí v dějinách země,“ řekl deníku The Independent jeden z bezpečnostních expertů. „V sázce je hodně. Pokud se něco pokazí, bude to okamžitě odvysíláno a poškodí to pověst Británie ve světě.“

Britská domácí zpravodajská služba MI5 a policie připravují operaci už od smrti královny Alžběty II., tedy od loňského podzimu. Vycházejí přitom z plánů, které jsou k dispozici desítky let a které se opakovaně aktualizují. Mnohé je a zůstává tajné. Přesto vyšly najevo některé podrobnosti o hrozbě, kterou úřady předpokládají, a o tom, jak na ni reagují.

Kdo by mohl zaútočit

Hrozby přicházejí od džihádistů, neonacistů a dalších extremistů, kteří chtějí násilně poškodit královskou rodinu jako symbol britského státu. Vyhrocení napětí v Severním Irsku rovněž vyvolává obavy z útoku teroristické organizace Nová IRA (Irská republikánská armáda).

Někdo nepochybuje o tom, že je v nástupnické linii, a že ho Karel III. předběhl. Obvykle jsou to lidé s psychickými problémy. bývalý šéf královniny ochranky Simon Morgan

Ekologické skupiny jako Just Stop Oil i hnutí Not My King odborníci považují podle listu Bild za méně připravené k násilí. Přesto se může stát, že se klimaaktivisté pokusí narušit ceremoniál a přitáhnout celosvětovou pozornost ke svým cílům. Podobně jako člen antimonarchistického hnutí, jenž v zimě v Yorku házel na Karla III. syrová vejce a kterého zatkla policie.

Třetí skupina možných hrozeb bezpečnostní složky považují za nepředvídatelnou: královští stalkerové. Simon Morgan, bývalý šéf královniny ochranky, pro INews vysvětlil, s kým měli co do činění: „Jsou fixovaní na královskou rodinu. Někdo si třeba myslí, že je skutečným králem, nebo že je za něj ženatý. Někdo nepochybuje o tom, že je v nástupnické linii, a že ho Karel III. předběhl. Obvykle jsou to lidé s psychickými problémy.“

Foto: Maja Smiejkowska, Reuters Fanoušci královské rodiny se chystají na korunovaci

A konečně, britská policie očekává v souvislosti s korunovací nárůst kriminality. Od kapesních krádeží v davech a metru až po sexuální zločiny a organizovaný zločin prodávající neexistující hotelové pokoje.

Tisíce policistů ve službě

Na korunovaci se sjedou tisíce policistů z různých oblastí Londýna. Přesný počet zůstává tajný. Na královnin pohřeb (Operace London Bridge) však šlo údajně do akce přes pět tisíc policistů Za jejich nasazení je zodpovědná především Metropolitní policie (The Met), policejní sbor pro Velký Londýn.

Před korunovací trasu průvodu z Buckinghamského paláce do Westminsterského opatství prohledávají policisté se psy. Pročesávají telefonní budky, kanalizaci, odpadkové koše a dalších předměty denní potřeby a značnou část z nich zapečetí.

Od olympijských her v roce 2012 má Londýn řadu zatahovacích zábran. Některé policie už aktivovala, u jiných tak teprve učiní. Tyto bezpečnostní prvky, z nichž některé se skrývají v sochách, mají především zabránit tomu, aby například na korunovační místo ve Westminsteru najela vozidla naložená výbušninami.

Kamery i rozpoznávači

V den korunovace budou trasu lemovat uniformovaní a, jak bývá ve Spojeném království zvykem, neozbrojení policisté. Dopravní policisté zajistí uzavírky silnic. Podél trasy budou hlídkovat ozbrojené týmy Met Specialist Crime & Operations (SCO19) vycvičené pro rychlou reakci. Odstřelovači zaujmou pozice na střechách podél trasy.

Foto: Maja Smiejkowska, Reuters Klobouk vytvořený ke korunovaci Karla III.

Policisté v civilu, včetně příslušníků detektivního oddělení londýnského Nového Scotland Yardu, se vmísí do davu. Mimo jiné toho mají identifikovat případné demonstranty, kteří by mohli proniknout mezi královské příznivce a spustit rušivé akce.

Stuart Lister, profesor policejní práce a trestního soudnictví na univerzitě v Leedsu, říká: „Pro policii bude obtížné aktivně identifikovat protestující, kteří se pokusí splynout s davem.“

Klíčovým nástrojem všech bezpečnostních opatření je podle odhadů milion kamer v Londýně, což představuje po Pekingu druhou nejvyšší hustotu vizuálního dohledu na světě. Během oslav je policie využívá také ke kontrole registračních značek automobilů.

Kromě toho u monitorů sedí superrozpoznávači. Speciálně vycvičení policisté dokáží zachytit podezřelé osoby podle asi 30 různých rysů obličeje, jako jsou vrásky a pohyby svalů. Dar, který mají podle odhadů pouze dvě procenta všech policistů.