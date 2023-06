Kněží mají nahlašovat trestné činy i přes zpovědní tajemství, navrhují na Slovensku

Konzervativní kruhy návrh SaS okamžitě kritizovaly a šéf Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) Milan Majerský to přirovnal k omezování náboženské svobody v dobách komunismu. „SaS navrhuje zasahování do fungování církve a katolických principů,“ tvrdí Majerský. „Zpovědní tajemství je nedotknutelné v každé zodpovědné demokratické zemi. U nás to garantuje smlouva s Vatikánem. Předkladatelům vzkazuji, že radši se nechám zavřít, ale zpovědní tajemství nikdy nevyzradím,“ nechal se slyšet katolický kněz Anton Ziolkovský.