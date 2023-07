Každý dvacátý prvňák v Maďarsku propadl. Získat odklad je v zemi komplikované

„Loni muselo opakovat ročník 4,6 procenta prvňáčků, ale letos to bude už 5,2 procenta všech žáků, kteří nastoupili do prvních tříd,“ upozornil statistický úřad.

V Česku pro srovnání loni nastoupilo do prvních tříd 118 303 žáků. Zopakovat si ji bude muset 1340 z nich, vyplývá ze statistických informací zveřejněných v ročence českého ministerstva školství .

Deník Népszava tvrdí, že za zvýšeným počtem prvňáčků, kteří budou muset opakovat ročník stojí nařízení vlády z roku 2020, které do prvního ročníku základních škol zařadí všechny děti, které v daném roce do 31. srpna dovrší věk šesti let.