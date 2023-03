Jste naším partnerem číslo jedna, rozloučil se Pavel na Slovensku

Český prezident jednal také o tom, jestli a za jakých podmínek by se Česká republika a Slovensko mohly společně zúčastnit některých zahraničních cest. „Jako je například jednání Rady Evropy, summit NATO, případně Valné shromáždění OSN. Abychom se nejen chovali úsporně, ale abychom tím dali najevo, že naše země spolupracují opravdu nadstandardně,“ zdůraznil Pavel.

V úterý jednal s Pavlem v Českém domě předseda slovenského parlamentu Boris Kollár, který rovněž zdůraznil možnost společného zapojení Česka a Slovenska do poválečné obnovy Ukrajiny. „Když nyní pomáháme Ukrajině, tak budeme požadovat, aby v případě poválečné obnovy byly Slovensko a stejně tak Česká republika zapojeny do obnovy,“ řekl Kollár. Podle něj práce na obnově Ukrajiny by měly pomoci také slovenským a českým firmám i ekonomice.