Jobovka pro Scholzovu koalici: Dvě ze tří stran by v Sasku zůstaly mimo sněm

Z nejnovějšího průzkumu společnosti Civey, který si nechal zpracovat list Sächsische Zeitung, vyplývá, že Scholzova sociální demokracie (SPD) a liberální FDP by se nepřehouply přes pět procent nutných pro zisk mandátů – SPD podporují tři procenta, FDP dokonce pouhé jediné procento. Pouze Zelení, třetí člen berlínské tzv. semaforové koalice, by si s osmi procenty zajistili poslanecké mandáty.

Nejnovější sonda do nálady saské veřejnosti by rozdala karty zcela jinak: premiéra by mohly zajistit pouze AfD a CDU. Obě by však musely buď vytvořit koalici, aby si zajistily většinu v parlamentu v Drážďanech, nebo uzavřít spojenectví se Zelenými (osm procent) a Levicí (sedm procent). Teprve pak by bylo možné vytvořit stabilní vládu.