AfD má poprvé křeslo starosty velkého města. Kousek za českými hranicemi

Lochner tak usedne do křesla starosty na pozici Oberbürgermeister, kterýžto titul se v Německu užívá ve velkých a středně velkých městech. Je to poprvé, co se kandidát AfD do této pozice dostává, a byť Lochner sám je nezávislý, o křeslo se ucházel na kandidátce AfD.