„Je mnoho různých operací, speciálních operací a o některých budeme moci nahlas hovořit po vítězství (ve válce) a o některých vůbec. Můj kolega (ředitel ukrajinské pošty Ihor Smiljanskyj) si dnes vzal příslušné tričko - a to je jedna z našich realizací, konkrétně poničení Krymského mostu loni 8. října,“ řekl Maljuk podle listu Ukrajinska pravda.

Smiljanskyj měl na sobě tričko se snímkem plamenů a kouře stoupajícího z poničeného mostu a nápisem „Kdo pálí mosty, když ne my. SBU“. Pošta podle deníku nechala vytisknout více než milion kusů nové známky na počest SBU. A Maljuk vyjádřil přesvědčení, že zvláštní operace SBU se stanou námětem i dalších známek.

Ruská redakce BBC připomněla, že minulý měsíc účast Kyjeva na loňskému výbuchu na Krymském mostu připustila náměstkyně ministra obrany Hanna Maljarová, když na sociální síti napsala, že „před 273 dny byl Krymskému mostu zasazen první úder kvůli narušení logistiky Rusům“. Do té doby ukrajinští představitelé jen dělali narážky na možný ukrajinský podíl na explozi.

Ruská tajná služba FSB podezírala šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Kyryla Budanova, že útok zorganizoval, napsal ruský list Kommersant a připomněl, že tento měsíc se Krymský most stal terčem dalšího útoku, který ruské úřady připsaly ukrajinským dálkově řízeným plavidům. Kyjev se k útoku nepřihlásil, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Krymský most by měl být zničen.