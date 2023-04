Japonec otevřel v Charkově kavárnu. Jídlo a pití podává zdarma

Do FuMi Caffe chodí Fuminoriho přátelé, zaměstnanci okolních obchodních pavilonů a jejich zákazníci, občané čekající na dopravu i náhodní kolemjdoucí. Největší radost má prý Japonec z malých návštěvníků, pro které má hračky a sladkosti. „Chci lidi rozesmát,“ dodává.

Cučiko přijel na Ukrajinu poprvé v lednu 2022 jako turista. Ve východní Evropě navštívil památná místa spojená s druhou světovou válkou, byl v Polsku, aby si prohlédl nacistické koncentrační tábory. Do Kyjeva se přijel podívat na Babij Jar (ukrajinsky Babyn Jar).

V den zahájení ruské invaze byl ve Varšavě a na nádraží viděl tisíce uprchlíků z Ukrajiny. To rozhodlo o jeho vůli pomáhat. Vrátil se do Kyjeva a v květnu se přesunul do Charkova. Nějakou dobu prý bydlel na stanici společně s běženci a svůj důchod utrácel za potraviny a další potřeby pro obyvatele Charkova. Později uspořádal sbírku na sociálních sítích.