„Symbolické město lidového povstání Donbasu proti kyjevské juntě, mučednické město banderovské okupace, která trvala osm let, nyní prochází rychlým procesem obnovy pod záštitou institucí Ruské federace, jejíž se stalo nedílnou součástí,“ avizuje se v pozvánce na akci, která se má 20. ledna konat v sále patřícímu městu Modena.

Pro účast na akci je přitom nutné se nejprve registrovat prostřednictvím e-mailu. Z pozvánky na sociální síti Facebook to zatím rozhodně nevypadá na masovou účast – návštěvu tam k pátečnímu ránu potvrdilo asi 30 lidí.

Quando si dice che bisogna proteggersi dalle interferenze, vuole dire anche evitare di concedere spazi pubblici a iniziative di propaganda per la Russia fatte sulle spalle di Mariupol città devastata da Putin. Spero che il sindaco di Modena Muzzarelli possa intervenire pic.twitter.com/v2wJm3hESg

„Není to městská akce, není tam záštita města, neposkytli jsme žádné příspěvky ani podporu. Prověřím to a udělám, co můžu. Naše pozice po boku napadené země byla od prvního dne zcela jasná,“ reagoval na rozruch starosta Modeny Gian Carlo Muzzarelli ze středolevicové Demokratické strany.