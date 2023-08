Hrozba ze strany NATO? Rusové se hranici s Finskem ani neobtěžují střežit

„Nechává nás to úplně klidné, čekali jsme to (…) Ostatně kdybychom představovali skutečnou hrozbu, asi by své vojáky odtud naopak nestahovali, že.“ Tak reagovala finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová na otázku deníku Financial Times (FT) ohledně výroku ruského ministra obrany Sergeje Šojgua. Ten minulý týden tvrdil, že „na západě a severozápadě země vzrostly hrozby ze strany Polska a Finska a musíme na to reagovat.“