Gazprom: Naftogazu hrozí sankce, jež mohou zastavit tranzit plynu přes Ukrajinu

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom v úterý varovala, že ukrajinská firma Naftogaz by se mohla stát terčem ruských sankcí, které by mohly zastavit tranzit ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu. Informovala o tom agentura Interfax.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Logo společnosti Gazprom

Článek Rusko by podle Gazpromu mohlo sankce uvalit v souvislosti s arbitrážním řízením, které Naftogaz zahájil proti Gazpromu, protože ruský podnik nezaplatil za služby spojené s přepravou plynu přes Ukrajinu. Nezaplatili včas Naftogaz o zahájení arbitrážního řízení informoval začátkem září. „Finanční prostředky nebyly ze strany Gazpromu uhrazeny včas ani v plné výši,“ uvedl tehdy. Gazprom v úterý nicméně požadavky Naftogazu odmítl. „Služby, které ukrajinská strana neposkytla, by neměly být a nebudou uhrazeny,“ dodal. Poškození plynovodů Nord Stream není náhoda, ale útok Zahraniční V květnu přerušila Ukrajina tranzit ruského plynu přes měřicí stanici Sochranovka, která je tranzitní cestou do Evropy pro zhruba třetinu celkového objemu ruského plynu přepravovaného přes Ukrajinu. Krok zdůvodnila aktivitami ruských okupačních sil a uvedla, že ke splnění tranzitních závazků je možné přesměrovat tok plynu přes jiné propojovací body. Gazprom to však označil za technologicky nemožné.