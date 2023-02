Francouzi znovu protestují proti důchodové reformě

Francouzské odbory svolaly na čtvrtek zaměstnance už k páté stávce proti důchodové reformě, která se projednává v parlamentu. V případě jejího přijetí by se pro většinu Francouzů posunula hranice odchodu do penze ze 62 na 64 let. Účast by měla být nižší než na předchozí demonstraci, na kterou přišlo téměř milion lidí.

Živě: Francouzi znovu protestují proti důchodové reforměVideo: Reuters