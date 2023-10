Exprezident Kwašniewski viní polskou vládu a PiS za ochlazení vztahů s Kyjevem

Parlamentní volby v Polsku proběhnou v neděli 15. října. Podle posledních průzkumů agentury Kantar by ve 460členém Sejmu stávající opozice získala 243 mandátů, zatímco PiS s případným spojencem Konfederací jen 217 mandátů. V pořadí podle jednotlivých stran by ve volbách zvítězilo PiS s podporou 34 procent, druhá by skončila opoziční Občanská platforma (PO) s 30 procenty. Následovaly by Levice (10 procent), Třetí cesta (9) a Konfederace (8).