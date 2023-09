Do kosmu poletí maďarský astronaut. Bude druhý v historii země

Na sociální síti o tom informoval maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó při návštěvě amerického Houstonu s tím, že v současnosti jsou do výcviku astronautů zařazeni čtyři maďarští kandidáti a zatím není jasné, který z nich na ISS poletí.

Szijjártó podepsal příslušnou smlouvu se společností Axiom Space, která úzce spolupracuje s Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA). Maďarský astronaut poletí do vesmíru v období od října 2024 do začátku roku 2025 a na ISS stráví podle plánu 30 dní.

První maďarským kosmonautem byl Bertalan Farkas, který v roce 1980 letěl do vesmíru na palubě Sojuzu 36 společně s Valerijem Kubasovem. Společně absolvovali pobyt na orbitální stanici Saljut 6. Byl to pátý let programu Interkozmos s mezinárodní posádkou.