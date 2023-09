Do Evropy letos připlulo přes 185 tisíc migrantů přes Středozemní moře, hlásí OSN

Počet nezvěstných a mrtvých od začátku ledna do 24. září vyčíslila Menikdiwelaová na více než 2500. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) nedávno uvedla počet více než 2700 mrtvých a pohřešovaných. Podle IOM přitom silně vzrostla migrace nejen do Itálie, ale také do Řecka. Aktuální čísla ale nejsou srovnatelná s těmi z roku 2015, poznamenala DPA.