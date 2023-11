Do Benátek za pět eur. Město zpoplatní vstup pro jednodenní turisty

„Zpoplatnění se týká 29 dnů v roce,“ řekl podle stanice ABC News starosta Benátek Luigi Brugnaro. Jde především o svátky a víkendy v období od 25. dubna, kdy se v Itálii slaví osvobození od nacismu a fašismu, do poloviny července.

Ve zpoplatněné dny se turisté, kteří přijedou do města od 8:30 do 16:00, budou muset zaregistrovat na radničním webu a zaplatit pět eur. Pro návštěvníky mladší 14 let bude povinná registrace, ale od poplatku budou osvobozeni. Turisté, kteří ve městě přespí a zaplatí městskou daň, rovněž nebudou muset poplatek hradit.