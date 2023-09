Benátky začnou od příštího roku vybírat vstupné. Jako první na světě

Vstupné by se mělo vztahovat na návštěvníky starší čtrnácti let, kteří míří do historického jádra města v Benátské laguně. Výjimku pro vstup budou mít samozřejmě tamní obyvatelé, osoby, které do daného místa přijíždějí za prací, a dále lidé, kteří ve městě mají druhý domov a zároveň v něm zaplatili daň z nemovitosti.