Romská dívka na Slovensku vysoudila 73 tisíc za to, že v době pandemie neměla přístup ke vzdělání

Rozsudek zatím není pravomocný, žalovaná strana se může odvolat. „Jedná se o první rozsudek svého druhu nejen na Slovensku, ale i v Evropě, který poukázal na to, že některé skupiny obyvatel jsou v této oblasti znevýhodněné,“ uvedl list .

Babička dívky řekla, že škola se o romské děti během pandemie nezajímala. Dostávaly pouze jednou týdně pracovní listy, které se však následně nevyhodnocovaly. „Vnučka byla prvňačka a nechtěla jsem, aby zapomněla to, co se předtím naučila. Škola neučila romské děti tak, jak měla, a vnímala jsem to jako diskriminaci. Jsem ráda, že mi soud dal za pravdu,“ řekla babička.